Sözcü ‘dindarız’ mesajı vermek isterken suçüstü oldu! Bir yanda müstehcenlik diğer yanda dua mesajları

yeniakit.com.tr Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi, binlerce insanın tövbe etmesi için fırsat olarak Allah (c.c) tarafından bizlere sunulmuşken, mübarek günü fırsat bilip kendi emelleri için kullanmaya çalışan solaklar da fırsattan istifade dindar algısı oluşturmaya çalışıyor.

Kadir Gecesi’nde gerçek duygularla değil, algı oluşturmak için dua çağrısı yapanları da tabiri caizse Allah şaşırtıyor.

Bugünkü manşetinde Kadir Gecesi için dua çağrısında bulunan ve “biz de dindarız” algısı oluşturmaya çalışan Sözcü paçavrası, kullandığı fotoğrafla suçüstü oldu.

Kemalistlerin bir mitinginde çekilmiş fotoğrafta yer alan, “Etek boyu değil, kitap” yazılı afişi, görünmesi için bilinçli bir şekilde görselin en başına koyan Sözcü, bu hareketiyle açıkça müstehcenliği savundu.

Sözcü’nün hem müstehcenliği savunması hem de Kadir Gecesi için dua mesajı paylaşarak çelişmesi dikkatlerden kaçmadı.