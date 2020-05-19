  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Medya

Sözcü ‘dindarız’ mesajı vermek isterken suçüstü oldu! Bir yanda müstehcenlik diğer yanda dua mesajları

Kadir Gecesi için dua çağrısında bulunarak “biz de dindarız” algısı oluşturmaya çalışan Sözcü, manşette, “Etek boyu değil, kitap” afişi kullanarak müstehcenliği meşru gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:20:00 -
Sözcü ‘dindarız’ mesajı vermek isterken suçüstü oldu! Bir yanda müstehcenlik diğer yanda dua mesajları

 yeniakit.com.tr  Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi, binlerce insanın tövbe etmesi için fırsat olarak Allah (c.c) tarafından bizlere sunulmuşken, mübarek günü fırsat bilip kendi emelleri için kullanmaya çalışan solaklar da fırsattan istifade dindar algısı oluşturmaya çalışıyor.

Kadir Gecesi’nde gerçek duygularla değil, algı oluşturmak için dua çağrısı yapanları da tabiri caizse Allah şaşırtıyor.

Bugünkü manşetinde Kadir Gecesi için dua çağrısında bulunan ve “biz de dindarız” algısı oluşturmaya çalışan Sözcü paçavrası, kullandığı fotoğrafla suçüstü oldu.

Kemalistlerin bir mitinginde çekilmiş fotoğrafta yer alan, “Etek boyu değil, kitap” yazılı afişi, görünmesi için bilinçli bir şekilde görselin en başına koyan Sözcü, bu hareketiyle açıkça müstehcenliği savundu.

Sözcü’nün hem müstehcenliği savunması hem de Kadir Gecesi için dua mesajı paylaşarak çelişmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı