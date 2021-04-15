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Gündem Sözcü Çelik'ten Yunan Bakan'a tepki
Gündem

Sözcü Çelik'ten Yunan Bakan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 21:49:00 -
Sözcü Çelik'ten Yunan Bakan'a tepki

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'in Türkiye açıklamalarına bir tepki daha geldi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyareti sonrası basın toplantısında "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir." sözleri açıklamaya damga vurmuş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a sert tepki göstermişti.

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Yorumlar

fetösavar

eninde sonunda o adaları almamız gerekiyor. yeni bir dünya için şart.  
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Hadi ya.

Zorla, baskıyla Yunan'ı çağıran sizsiniz. İstikşafı görüşmeler, iyi komşuluk, uzlaşma, diyalog dediniz de ne oldu? Aldınız cevabınızı. Çağırmasaydınız. Yunan bakan gerçek düşüncelerini, isteklerini söyledi işte.
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