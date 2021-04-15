Sözcü Çelik'ten Yunan Bakan'a tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'in Türkiye açıklamalarına bir tepki daha geldi.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyareti sonrası basın toplantısında "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir." sözleri açıklamaya damga vurmuş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a sert tepki göstermişti.