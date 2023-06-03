Söz vermişti, sözünü tuttu! AK Partili Ejder Açıkkapı ilk olarak iletişim bilgilerini paylaştı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, seçim öncesi temaslarında verdiği, "Kapımız açık olacak" sözünü tuttu.

TBMM'de yemin ederek resmen milletvekili olan AK Partili Açıkkapı, iletişim bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıkkapı şöyle konuştu:

Bizler seçim kampanyası sürecinde bir konunun altını özellikle çizdik. AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu, gücünü milletinden aldığını ısrarla dile getirdik. Şimdi biz gücümüzü aldığımız milletimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Altını çizdiğimiz bir diğer konu ise yine partimizin boş ve yalan vaatlerle değil somut hizmetlerle vatandaşın gönlünde taht kurduğuydu. Biz sözümüzde durduk. Ben hemşehrilerimize bir söz vermiştim, kapım hep açık olacak demiştim. Bunu daha ilk günlerden yapıyoruz. Şimdi sıra hizmette. Hemşehrilerimiz bu konudan da emin olsun. Biz tutamayacağımız sözlerle milletimizi birileri gibi oyalamayacağız. Elazığ'ımızı Türkiye yüzyılına hazırlamak için gövdemizi taşın altına koyarak ne gerekiyorsa yapacağız.

Açıkkapı bilgilerini Twitter hesabından paylaştı:

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