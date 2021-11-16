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Ekonomi Söz vermişti! Milyarder iş adamı Elon Musk devam ediyor
Ekonomi

Söz vermişti! Milyarder iş adamı Elon Musk devam ediyor

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk payının satışını devam ettiriyor. Musk'ın satışları vergi ödemek için gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 07:55:00 -
Söz vermişti! Milyarder iş adamı Elon Musk devam ediyor

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Milyarder iş adamı Musk 930 milyon dolarlık daha Hisse satışı yaptı.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyon kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödemesi ortaya çıkıyor.

934 bin hisse sattı

Musk, 2.1 milyon hisse opsiyonunu 6.24 Dolar fiyattan kullanmasının ardından 934 bin 91 adet hisse senedini sattı. 8 Kasım'da da 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin hisseyi 1.1 milyar dolara satmıştı.

Yüzde 10'unu satacak

Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.

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