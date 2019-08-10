0553 313 94 23

Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi’ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi’ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.


Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi 9 günde bitirilerek tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Kötü durumda olan ve yenilenmesi gereken Aziziye Caddesi’nde 9 gün önce çalışmalara başlayan Turgutlu Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikle yol kaldırma işlemini gerçekleştirdi. Ardından zemin düzeltme ve 2 bin 700 metrekare parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Cuma günü Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlenen yol araç ve yaya trafiğine açıldı.Bayramdan önce yolu bitirme sözü verdiklerini belirten Başkan Akın, “Söz verdiğimiz gibi Aziziye Caddesindeki çalışmaları bitirdik ve bayram öncesi yolumuzu tekrar kullanıma açtık. Göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yollar ile ilgili ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma yapıyor. Kötü durumda olan yollarımızı kısa sürede yenileyerek ya da tamiratlarını yaparak tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Turgutlu’da bir tane bile bozuk yol bırakmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim
    1. Jandarma ve trafik polislerinden..
    2. Nehir başardı sıra arkadaşlarında
    3. Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını..
    4. Kurban Bayramı arefesinde kabir..
    5. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
    6. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
    7. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
    8. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
    9. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    10. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    11. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    12. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    13. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    14. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    15. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    16. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    17. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    18. Voleybolda transfer
    19. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    20. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    21. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    22. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    23. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    24. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    25. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    26. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    27. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    29. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    30. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz