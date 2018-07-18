Söz dizisinin Yavuz'u da bedelli askerliği bekliyor!

Bedelli askerlikle ilgili düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan, bedelli askerlikte yaş, ücret ve zorunlu eğitim gibi ayrıntıları içeren teklifin torba yasaya ekleneceğini açıkladı. Turan, "25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı" dedi. Bedelli askerlikten yararlananlara 28 günlük temel askeri eğitim şartı da getirilecek. Bu açıklama sonrası gözler bedelli askerliği bekleyen ünlülere çevrildi.

DİZİDE KOMUTAN GERÇEKTE BEDELLİ BEKLİYOR



Bedellinin çıkmasını bekleyenler arasında oyuncu Tolga Sarıtaş da bulunuyor. Sarıştaş asker dizisi olan Söz'de başrol oyuncusu. 'Yavuz' karakteriyle rol aldığı dizide özel bir timin komutanlığını yapıyor.