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Söz dinlemeyen çocuklara nasıl davranmak gerekir?

Kendini evin patronu zanneden ve söz dinlemeyen çocukları ‘kurallara’ uyumlu hale getirmek mümkün mü?

27 Ağustos 2019 Salı 16:31
Söz dinlemeyen çocuklara nasıl davranmak gerekir?

Bazı çocuklar yaşıtlarından çok daha hırçın ve söz dinlemeyen bir yapıya sahiptir. Bunun arkasında ise çocuk için çizilen kuralların yeterli olmaması yatıyor. Genellikle söz dinlemeyen, hırçın çocukların ebeveynleri ya çalışıyordur ya da boşanmıştır. Hem anne hem de baba evlatlarını ihmal ettiklerini düşünerek 'ebeveyn' olmayı unutur. Hal böyle olunca da anne ve babasının sözünü dinlemeyen, kendi kararları konusunda inatçı olan ve hırçın bir çocuk ortaya çıkar.

Peki, söz dinlemeyen bir çocuk nasıl kurallara uyan bir bireye dönüşür?

Kuralları netleştirin

Çocuklarınızı büyütürken onlar için kural koymanız kesinlikle gerekli. Kurallar koyduğunuzda kendinizi kötü ebeveyn olarak ilan etmeyin. Evladınız sizin kurallarınıza uymazsa gelecekte dahil olacağı topluluklara uyum sağlamakta güçlük çekecektir. Bu nedenle çocuklar kurallarla öncelikle evinde tanışmalı.

Bağırmayın!

Çocuklar ebeveynlerinin sürekli olarak bağırmasından nefret eder. Genellikle siz derdinizi bağırarak ifade ediyorsanız çocuğunuz size karşı öfkelenir ve anlattıklarınıza kulaklarını tıkar. Bunun yerine sizin sözünüzü dinleme konusunda güçlük çıkaran evladınızla sohbet edin. Kuralları onun yararı adına belirlediğinizi net bir dille ifade edin.

Taviz vermeyin

Özellikle çalışan anne ve babalar koydukları kuralları gevşetme konusunda daha başarılıdır. Bütün gün evladının yanında olmayan ebeveynler bu durumdan dolayı üzülür ve vicdan yaparak çoğu zaman koydukları kuralları çiğnerler. Şunu unutmayın siz hem çalışarak hem de kurallar koyarak onun geleceği için yatırımlar yapıyorsunuz. Onun iyi şartlar altında yaşaması için çalışmanız gerekiyorsa asla kendinizi yargılamayın. Çocuğunuzun her zaman size saygı duymasını ve kurallarınıza uymasını arzu ediyorsanız asla sunduğunuz şartlarda gevşemeye gitmeyin. Örneğin her akşam 19.00'da sofraya oturulacaksa bu kurala harfiyen uyun.

Arkadaş değil ebeveyn olun

"Evlatlarımla arkadaş gibiyim" çok klasik bir sözdür. Ancak bu düşüncenin ve davranış şeklinin çocuk gelişimiyle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü çocuklarınızın etrafında birçok arkadaşı var. Onun sizin arkadaşlığınıza değil ebeveynliğinize ihtiyacı var. Bu çocuklarınızla oyun oynayıp, kaliteli vakit geçirmeyin anlamına gelmiyor. Elbette, evlatlarınızla kaliteli zaman geçirmelisiniz. Onlarla sohbetler etmeli ve sorunlarını dinlemelisiniz. Ancak otoritenizi kaybetmeden.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:31
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