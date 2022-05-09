Soyunma odasında yumruklarıyla ortalığı karıştırdı!

Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor. Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçında da galip gelemeyerek üst sıralara çıkma şansını daha da zorlaştırdı. Başakşehir maçından sonra soyunma odasında şok bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Ligde geçen hafta sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'in konuğu oldu. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

68. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mısırlı futbolcu Mostafa Muhammed, teknik direktör Domenec Torrent tarafından 68. dakikada oyundan alınırken yerini Bafetimbi Gomis'e oyuna dahil oldu.

DUVARI YUMRUKLADI

Haftalar sonra Başakşehir maçıyla kendisine ilk 11'de yer bulan Mostafa Mohamed, 68. dakikada oyundan alınmasıyla büyük şok yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Torrent'in kararından hiç memnun kalmayan 24 yaşındaki futbolcunun oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladığı ortaya çıktı.