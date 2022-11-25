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Siyaset Soytarılık yapma Hüseyin! Masaya seni almayacaklar
Siyaset

Soytarılık yapma Hüseyin! Masaya seni almayacaklar

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikna edilen vatandaş üzerinden çirkin ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 21:37:00 -
Soytarılık yapma Hüseyin! Masaya seni almayacaklar

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen vatandaşı fark eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konvoyunu durdurarak Murat Duran'ı ikna etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlarının çözülmesi sözünü vererek Duran'ı evine gönderdi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, olay anına ilişkin fotoğraf karesini Twitter hesabından paylaştı.

Yaşanan üzücü hadiseyi kendince mizah malzemesi yapan Baş, "Hop kardeşim vergini vermeden nereye?" şeklinde çirkin bir not paylaştı.

15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi

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15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi

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