Papaz âşıkları kudurdu! Heybeliada İslami eği̇ti̇m merkezi̇ olacak

Milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan ve ancak seçimlerden seçimlere dindar insanlara tahammül eden CHP’liler, çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdi. Atatürk’ün emri ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeniden tahsis edilmesi CHP ve laikçi azınlığı kudurttu. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılan ve mülkiyeti Hazineye ait olan arazide İslam âlimleri yetişecek olmasını sindiremeyen CHP’li Adalar Belediyesi, Heybeliada 112 ada ve 3 parselde yer alan taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşlerine tahsis edilmesine ilişkin kararın iptali için yargıya başvurdu.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ ZORU

Başkanlığını sık sık kiliselerdeki ayinlerde boy gösteren CHP’li Ercan Akpolat’ın yaptığı Adalar Belediyesi, Heybeliada Sanatoryumu binasının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisini kapsayan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2026 tarih ve 15332 ve 15333 sayılı kararlarının iptali istemiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 2026/1126 Esas sayılı dosyası ile alelacele dava açtı. Adalar’da “Ruhban okulu açılacak” diye sevindirik olan CHP’lilerin ve seküler yobazların yanı sıra aynı bölgede açılması planlanan “İslami Eğitim Merkezi”den rahatsız olması, CHP zihniyetinin dinlere değil, sadece İslam’a düşman olduğunu bir kez daha tescilledi.

DAHA ÖNCE İPTAL ETTİRMİŞLERDİ

Öte yandan Mustafa Kemal’in talimatıyla 1924’te İstanbul Heybeliada’da kurulan Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu ve içerisinde bulunduğu arazi, ‘İslami Eğitim Merkezi’ oluşturulması amacıyla Eylül 2020’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi. Yeterince hasta gelmediği gerekçesiyle kapatılan hastanenin Diyanet’e tahsis edilmesinden rahatsız olan İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın ‘Kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek’ iptal edilmesine dair dava açtı. İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi de 14 Haziran 2023’te, tahsisin iptaline karar verdi. İptale ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Dava Dairesi de 27 Aralık 2023’te kararı temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirdi. İdare Mahkemesi’nden dönen kararın ardından harekete geçen Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 6 Mayıs 2026’daki toplantısında sanatoryum arazisinin Diyanet’e yeniden tahsisi doğrultusunda olumlu görüş bildirdi.