Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu'na ilişkin 'Pejmürde ederiz' sözlerinin sorulması üzerine 'Onu pazar günü açıklayacağım' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da araçları sergilemesine ilişkin 'Belediye şov işi değildir' dedi. İstanbul'a kayyım atanacak mı? Soylu bir gazetecinin İmamoğlu'na yönelik 'Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz' sözlerini sorması üzerine 'Onu pazar sabahı Hakan Çelik'te açıklayacağım' ifadelerini kullandı.

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