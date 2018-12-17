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Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade etmeyecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'ın başkenti İslambad'da yaptığı açıklamada "ABD, Bizi Kuzey Irak'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin'de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. Bilmenizi isterim" dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:55
Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade etmeyecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'yap' demedi. Zeytin Dalı Harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı." dedi.

Soylu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Nur Khan Askeri Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile öteki yetkililer tarafından karşılandı.Daha sonra Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine gelen Soylu, buradaki konferans salonunda Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Soylu, yaptığı konuşmada, dünyanın  zor bir dönemden geçtiğini, Afganistan'dan Pakistan'a, Afrika hattından Suriye hattına, Ürdün'den Lübnan'a kadar Müslüman coğrafyada ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin bu büyük oyunda, bu bilek güreşinde, elinin bir tarafını masaya yapıştırmamaya çalışan ve ayakta tutmaya çalışan bir ülke görünümünde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'yap' demedi. Zeytin Dalı harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Şimdi Fırat'ın doğusunda esas itibarıyla yapmaya çalıştığı da çok net ve açık. (ABD) Bizi Kuzey Irak'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin'de çerçevelemeye çalıştı. 

Türkiye müsaade etmeyecek

Şimdi bizi bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. Bilmenizi isterim. Bu çerçevelemenin esası şu: Türkiye'nin hareket kabiliyetini daraltmak. Türkiye'nin çevre ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak. Esas itibarıyla da tırnak içinde söylüyorum, doğruyu söylemeyesini engellemek. Bu kadar açık ve net. Türkiye'nin irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek. Bütün coğrafyalarla irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek."

Konuşmanın ardından Süleyman Soylu, temsilcilerle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:55
  1. süleyman soylu

YORUM YAZ

  • DarthSidiousDarthSidious18 dk önce
    Söyledikleri kısmen doğru kısmen yanlış. Fırat Kalkanı Harekatını Amerika destekledi. El-Bab'a kadar olan kısımda İncirlikte Amerikan uçakları ve havadan destek sağladı. El-Bab'da ise Ruslar havadan destek sağladı. Afrin Harekatın'da ise oradaki YPG zaten Ruslar'ın denetiminde olan YPG idi. Amerika'nın orada pek bir etkisi bağlantısı yoktu. Putin, uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi ve Rus askeri Afrin'den Tal Rıfat'a çekildi ki Rusların verdiği izin Tal Rıfat'a kadardı biz Afrin harekatını yaptık. Mesela şu anda Tal Rıfat'ta hala YPG var ve oradan Afrin'e saldırıyor ama biz Tal Rıfat'a giremiyoruz? Neden, çünkü orada Ruslar var. Manbij ve Fırat'ın doğusu ise çok farklı. Bizzat Amerika'nın olduğu, Amerika'nın İsrail devletini korumak için geldiği bir alan. Buraya operasyon olacaksa bu ne Afrin ne de Fırat Kalkanı gibi olur. Bizzat ABD ile çatışmadan olmaz. Bunu göze alıyorsanız ki bence alınmalı hiç durmayın!.
  • BekirBekir36 dk önce
    Sen türkiyenin icislerinden sorumlusun seni alakadar etmiyen islerle ugrasma onu isi bilene birak. Icisleri icler acisi durumda sen basta sorumlulugunu yerine getir ortaligi civik civik ifadelerle sulandirma.
  • Yunus16Yunus1642 dk önce
    BAŞTA AMERİKA EMPERYALİSTLERİN SÖMÜRGESİNE SON VERMEK İÇİN SONUNA KADAR ÖLÜMÜNE YANINIZDAYIZ. ABD YE VURMANIN TAM ZAMANI. İNGİLTERE VE FRANSA OLMADAN ABD BİR HİÇTİR AYNI ZAMANDA PİÇTİR. BÖYLE BİR MİLLET YOKTUR.

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