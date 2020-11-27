Soylu: Terörle mücadele tünelin ucuna ilk defa bu kadar yaklaştık

Soylu, sınır güvenliğiyle ilgili önemli bir entegrasyon ve kapasite çalışmasının olduğunu belirterek, "911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır. 560 kilometrelik İran sınırımızda ise 145 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmış diğer yerlerde ise duvar, yol ve kamera sistemlerinin kurulumları devam ediyor" bilgisini verdi. Tüm güvenlik birimlerindeki kapasite artışı sayesinde, Türkiye’nin bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaştığına dikkati çeken Soylu, "Bunun diğer sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yeni dönem güvenlik stratejisidir. Terörü kaynağında yok etme, kesintisiz operasyon, savunma değil taarruz, güvenlik istikrarı ve terörizmle mücadeleyi işin merkezine yerleştirdik" dedi.



151 Belediye Başkanı görevden alındı



Güneydoğu illerine yapılan yatırımları anlatan ve Hakkari'de gerçekleştirilen projelere değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bu yatırımların hiçbirini PKK'nın yalanları yapmamıştır. Kamu imkanlarını Kandil'e peşkeş çeken örgüte eleman toplayan belediye araçlarını eylemlerde kullandıran belediyeler yapmamıştır. PKK'nın Hakkari'de yaptığı şudur; 710 Hakkarili ile 2 bin 750 asker ve polisi şehit etmiştir. Ve buraya özellikle dikkat; 2020'de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir. Bunlar kendi işinde gücünde üreten emek veren insanlardır. Hakkari’nin, Tunceli'nin, Diyarbakır’ın gençlerine ve çocuklarına sadece mağara kovuklarını reva görenler, hem PKK'nın hem de onun temsil ettiği anlayışın bittiği, Doğu ve Güneydoğu’da artık yeni bir hayatın başladığı gerçeğinden elbette ki rahatsızdır. 151 belediye başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73’ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri devam etmektedir."



Katılım en düşük seviyede



Terör örgüte katılımın da tarihinin en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çeken Soylu "2014’te yıllık 5 bin 558'di, geçen yıl 130'a bu yıl için ise son güncel rakamla 52’ye düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin'den bir kızımız katıldı. Bunun hesabını veremeyiz. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215'tir. Bu yöntemle 2016’dan beri örgütten koparılan kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim toplamı ise bin 856’dır. Burada özellikle Diyarbakır annelerinin eyleminin tüm teslim ve iknalarda önemli ve olumlu bir etki oluşturduğunu da ifade etmek istiyorum. Tarih Diyarbakır ailelerini, PKK'ya öldürücü son darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır" dedi.



Bakan Soylu, FETÖ ile mücadele konusunda yapılanları anlatarak, şunları söyledi: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan; 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir. Tüm Türkiye’de FETÖ’den 292 bin kişi gözaltına alınmış, 96 bini tutuklanmıştır. İtirafçı olanların sayısı 7 bin 658, oranı ise yüzde 39’dur. FETÖ konusundaki mücadele, en son mensubu adalete teslim edilene kadar sürecek."

22.9 milyar liralık kenevir yakalandı



2020 yılında 135 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini de belirten Bakan Soylu, “197 bin kişi gözaltına alındı, 20 bini tutuklandı. 114.4 milyon kök hint keneviri yakalandı. Parasal karşılığı 22,9 milyar TL’dir. 2017’de 941 olan uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı bu yıl 143’e düşmüştür” bilgisini verdi.



Öldürülen üst düzey 102 teröristen 10’u kırmızı listede

Soylu, PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik 2020 yılında toplam 115 bin operasyon yapıldığını ve 1105 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "2020’de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10'u kırmızı listedendir. 15 Temmuz’dan bugüne kadar yurtiçinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri, 148’i de liste dışındandır" dedi.

