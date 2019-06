Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

Bahçelievler Kocasinan Sanayi Sitesi'nde Trabzonlularla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile sabahtan akşama uğraşanlar bulunduğunu söyledi.

"31 Mart'ta beceremediklerini 23 Haziran'da becermek istiyorlar. İşin özeti budur." diyen Soylu, Türkiye üzerinde oyunlar planlayanların, "Biz 31 Mart'ta bu fırsatı nasıl kaçırdık." diyerek dövündüğünü dile getirdi.

Soylu, "Bugün İngiliz televizyonunun, BBC Türkçenin Türkiye'de sabahtan akşama kadar borazanlık yapması, Alman Deutsche Welle'nin borazanlık yapması, bugün Kandil'in seçim tekrarı belli olur olmaz hemen bütün unsurlarıyla 'AKP-MHP faşizmine karşı biz ayakta duracağız.' diye beyanatları ardı arkasına yayınlamaları, Amerika'nın 'Bu seçimi not ettik' demesi... Sen not ettiysen biz de 15 Temmuz'u not ettik Amerikan efendi ya. Ardından FETÖ'nün aynı şekilde bu seçimde sosyal medya dahil, Amerikası, Avrupası dahil bu işe yüklenmek istemesi... Geçmişte başaramadıklarını hep beraber başarmak arzusunun bir sonucudur. Bu kadar açık ve net." diye konuştu.

"Türkiye'nin istikrarını ve huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyin"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin İstanbul'da bulunmasından rahatsız olduğuna vurgu yapan Soylu, şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu'daki olaylardan sonra orada vücut bulamayan, nefes alamayan, orayı huzursuzluğa bir şekilde getiremeyen PKK'nın dönüp onun üzerinden İstanbul'a sızmak istediğini görmüyorum yani. Türkiye'nin istikrarını ve huzurunu bir vesileyle bozmaya çalışanlara ne olursunuz fırsat vermeyin. Derdim şu, İstanbul güçlü bir şehirdir. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenlere müsaade etmememiz gerekir. 23 Haziran'da İstanbul bir karar verecek ve vereceği kararı da elbette ki geleceğimize çok önemli bir adım olarak görecek. Ben de merak ediyorum İstanbul'un kararını. Biz kazanmak için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Çünkü Türkiye için ne karar vereceğini İstanbul'un merak ediyorum, hakikaten merak ediyorum. İnşallah ülkemizi geçmişlerde badirelere getirenlere İstanbul'u teslim etmez İstanbul. Düşüncem, inancım, duam, çalışmam, gayretim, mücadelem de bu."

"Yılbaşından bugüne kadar 542 terörist yurt içinde etkisiz hale getirildi"

Türkiye'nin dağlarında 1990'lı yılların sonunda 12-15 bin terörist bulunduğunu, bugün bu sayısının 600'e düştüğünü kaydeden Soylu, "Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz çaresizliklerini çok net şekilde anlarsınız. Biz hangi çaresizlikler içerisinde olduklarını biliyoruz. Kafalarını çıkartamıyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 542 terörist yurt içinde etkisiz hale getirildi. Hiçbir şekilde bunlara hareket alanı tanımadan büyük bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"Elbette ki orası düzeldiği andan itibaren şunu da ifade edeyim, bunlar kendi memleketlerine gidecekler ve Türkiye'de ev sahipliği yaptıklarımız Allah nasip ederse Suriye'nin inşasında ve ihyasında ana aktör olacaklar. Burada doğan çocuklar yıllar sonra 'Bize Türkiye sahip çıktı' diyecek. Biz şu anda Afganistan'a, Pakistan'a medyun-u şükranız, niye? Kurtuluş mücadelesinde bizi yalnız bırakmadılar diye. Hanımlar ellerinden bileziklerini sıyırdılar buralara gönderdiler ve bizim kurtuluş mücadelemizde bizle beraber oldular."

"Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların Türkiye'de ağır işlerde çalıştığını hepimiz biliyoruz"

Türkiye'deki Suriyelilerin iş hayatına katkı sağladığına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Buradaki problem ne? Şehir hayatına uymakta sıkıntı çekiyorlar. Evlerde, bazen dükkanlarda yatıyorlar. Ama işin bir rengi daha var. Ben söylüyorum hiç TÜSİAD'dan ses çıkmıyor. Bir gün kalksın desinler ki 'Ya bu adamların da ekonomiye, bizim iş hayatımıza şöyle katkıları var.' Bir gün daha demiş değildir. Şu anda Afganistan'dan gelenler Türkiye'nin hayvancılık meselesinin önemli bir yükünü çobanlıkla kaldırıyorlar. Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların Türkiye'de nasıl ağır işlerde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bunların ekonomiye katkılarını da şu anda biliyoruz."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Kocasinan Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Korkmaz, Bahçelievler Trabzonlular Derneği Başkanı Timur Şahin da selamlama konuşması yaptı.