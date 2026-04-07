ABD'li üst düzey yöneticiler: 'Trump'ın akli dengesi yerinde değil'

ABD Kongresi üyesi Don Beyer, bugün (Salı) yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın tehditlerini “giderek daha çılgın” olarak nitelendirdi ve Trump’ın “felaket niteliğindeki savaşını nasıl bitireceğini bilmediği için bu tür tehditlere başvurduğunu” söyledi.

Beyer, Cumhuriyetçi meslektaşlarına seslenerek, “Washington’a geri dönüp savaş yetkileriyle ilgili bir karar için oy verin ve bu çılgınlığı durdurun” çağrısında bulundu.

“Trump akli dengesi yerinde değil ve liderliğe uygun değil”

Kongre üyesi Jim McGovern ise Trump’ın “akli dengesi yerinde olmayan, hasta ve liderliğe uygun olmayan biri” olduğunu söyledi.

Kongre üyesi Yassamin Ansari de ABD Başkanının “yıkıcı ve gayrimeşru bir savaşı tırmandırdığını ve ciddi savaş suçları işlemekle tehdit ettiğini” ifade etti.

Ansari ayrıca Savunma Bakanı Pete Hegseth’i “suça ortak olmakla” suçlayarak, daha önce Trump’ın görevden alınması için Anayasa’nın 25. maddesinin devreye sokulması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan, ABD merkezli The Atlantic dergisinin aktardığına göre Hegseth’in, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş sırasında “üst düzey generaller ve en kıdemli subaylara yönelik tasfiye ve görevden almalar” yürüttüğü ifade edildi.

Bu gelişmeler, ABD’li uluslararası hukuk uzmanlarının Trump’ın İran altyapısını hedef alma tehditlerini “uluslararası insancıl hukuk ihlali riski” taşıdığı gerekçesiyle eleştirmesinin ardından geldi.