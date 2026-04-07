Trump'ın oğlunu İran savaşına göndermek için kampanya başlatıldı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Trump'ın en küçük oğlu olan 19 yaşındaki Barron'un İran savaşına gönderilmek üzere ABD ordusuna alınması çağrısında bulunan bir internet sitesi kuruldu. #SendBarron (Barron'u gönder) etiketi kısa sürede dünya gündemine yerleşti.

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı çatışma ortamı beşinci gününe girerken, “Epik Öfke Operasyonu” (Operation Epic Fury) 6 Amerikalı askerin hayatına mal oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan can kayıplarına kayıtsız kaldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefinde. Saldırıların hemen ardından düzenlenen Onur Madalyası töreninde yaptığı kısa konuşmalar sırasında Trump’ın ölümlerden ziyade Beyaz Saray’daki yeni balo salonu planlarından söz etmeyi tercih etmesi de tepkileri iyice artırdı.

Bu tutum, kendinden “Barışçıl Başkan” olarak söz eden Trump’ın, eğer kendi oğlu görevde olsaydı farklı bir tepki verip vermeyeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Eski "South Park" yazarı Toby Morton, bu düşünceden yola çıkarak bir site kurdu. Kısa sürede viral olan DraftBarronTrump.com adlı sitede Trump, en küçük oğlu Barron’u savaşa göndermesi için alaycı bir dille “teşvik ediliyor." Trump’ın “cesareti” ve “kanıtlanmış genleri” 19 yaşındaki oğlunun cepheye gönderilmesi için iyi birer gerekçe olarak gösteriliyor.

Barron'un uyuklarken çekilmiş fotoğraflarının da yayınlandığı sitedeki metinde şu ifadeler yer alıyor: “Amerika güçlüdür çünkü liderleri güçlüdür. Başkan Trump bunu her gün kanıtlıyor. Doğal olarak oğlu Barron da babasının cesaretle komuta ettiği ülkeyi savunmaya fazlasıyla hazır.”

"Savaşın en güçlü ve en cesur seslerini onurlandırmaya adanan” bu internet sitesinde, aynı zamanda Trump’ın çocuklarının ağzından parodi açıklamalar da yer alıyor.

Barron’un ağabeyi Donald Trump Jr’a atfedilen ifadede şu satırlar yer alıyor: “Bu an gerçekten Barron’la ilgili, tamam mı? Her zaman öyleydi. O gücü, cesareti ve hizmeti temsil ediyor. Bu fedakârlığı kendi yöntemlerimle — özellikle de güvenli bir mesafeden konuşarak — onurlandıracağım.”

Eric Trump imzalı bir diğer alıntıysa şu şekilde:

“İnsanlar her zaman aptal olduğumu söylerler ki bu tamamen haksızlık çünkü kreplerden çok iyi anlarım. Krepler karmaşıktır. Hamuru, ısısı, zamanlaması vardır. Aceleye getirirseniz her şeyi mahvedersiniz. Krepler hakkında çok düşünüyorum. Çoğunlukla krep.”

Web sitesi alan adları satın alarak parodi siteler kuran Toby Morton, yeni projesini sosyal medyada başka bir siteyle birlikte tanıttı: ResignChuck.com. Bu sitede de Trump’ın eylemlerine karşı çıkmadığı iddiasıyla Demokrat Parti lideri Chuck Schumer’in istifasını talep ediyor.

DraftBarronTrump.com’un yayına girmesiyle birlikte #SendBarron etiketi kısa sürede dünya gündemine yerleşti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Barron Trump’ın, babasının savaşa gönderdiği askerlerin yanında hizmet etmesi gerektiğini savunarak çağrıda bulundu.

Birçok kişi ayrıca Trump ailesi için hassas bir konu olan askerlik hizmetine de göndermede bulundu.

Donald Trump, bilindiği üzere, “topuk dikeni” teşhisi nedeniyle Vietnam Savaşı'na katılmamıştı.

Bu teşhisi koyan Dr. Larry Braunstein’ın kızları Dr. Elysa Braunstein ve Sharon Kessel, The New York Times’a yaptıkları açıklamada, bunun aslında babalarının, Trump’ın babası Fred Trump’a yaptığı bir “iyilik” olduğunu savundu. Fred Trump'ın Dr. Braunstein’ın ev sahibi olduğu ortaya çıktı.

Barron savaşa gider mi? Muhtemelen hayır. Ancak Barron’un askerlikten kaçınma nedeninin, babasınkinden çok daha meşru göründüğünü belirtmek gerek.

Barron’un boyu 6 fit 9 inç (yaklaşık 2,05 metre) ve bu da çoğu askerlik şubesinin belirlediği 6 fit 8 inçlik (yaklaşık 2,03 metre) üst sınırın üzerinde. Başka bir deyişle, Barron Trump mevcut fiziksel şartlarıyla orduya alınamayacak kadar uzun.