Kimse bilemedi:1 Milyon TL’lik 'Fenerbahçe' sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 tarihli bölümünde, 1 milyon TL’lik final sorusu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşuna dair bir soruyla yarışmacıyı zorladı.

Soru şöyleydi: “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?”

Şıklar ise şöyle:

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

Doğru cevap Ziya Songülen'dir.

Yarışmacı Halil Enver Soylu, sorudan emin olamadığı için riske girmemeyi tercih etti ve 500 bin TL ile yarışmadan çekilerek veda etti.

FENERBAHÇE'NİN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner tarafından kuruldu. Ziya Songülen, kulübün 1 numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı unvanını taşıyor.