Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu. Zira Dedetaş yönetiminde belediyenin 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi istemesi tepki çekmişti. Türkmen döneminden kalan 800 milyonluk taşınmaz gelirine rağmen borç batağına saplanan belediye, vatandaşlara ücretsiz yemek veren aşevini kapatıp yerine ücretli yemek satan Kent Lokantası açmıştı.

Üsküdar Belediyesi’nde 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi Dedetaş yönetiminde yaşanmıştı. Zira Hilmi Türkmen zamanında 800 milyon liralık taşınmaz geliri bırakıldığı halde Dedetaş borç batağına saplanmış ve belediyeye haciz gelmişti.

Üsküdar Belediyesi yönetimi de 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi istemesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca personel maaşlarının ödenmesi için bankadan kredi çekme yetkisi istenmişti. O dönemde açıklama yapan eski başkan Hilmi Türkmen, “Ortada tek bir eser yok. Kasa boş. Emekçinin maaşı düzgün ödenemiyor. Kaynaklar satılmış. Personel maaşlarını ödeyebilmek için bankadan kredi çekme yetkisi isteniyor. İşte bu tablo açık ve net bir iflas belgesidir” demişti.

Öte yandan Dedetaş, iki kuruş para kazanmak için vatandaşların ceplerine göz dikmişti.

AK Partili Hilmi Türkmen döneminde açılan ve ihtiyaç sahiplerine her gün ücretsiz 2 öğün yemek veren Selimiye Aşevini kapatan Sinem Dedetaş, yerine Kent Lokantası açmıştı.

Eskiden ücretsiz yemek verilen noktadan parayla yemek satılmaya başlanmıştı. CHP’liler bunu iş yapmış gibi kutlamış, vatandaşlar tepkilerini dile getirmişti.

Belediye borç içinde kıvranırken, Sinem Dedetaş noel pazarları kurmuş, twerk kursları açmıştı. Belediye emekçileri ise maaşları yatmadığı gerekçesiyle eylem yapmışlardı.