Üsküdar Belediyesi'ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu. Zira Dedetaş yönetiminde belediyenin 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi istemesi tepki çekmişti. Türkmen döneminden kalan 800 milyonluk taşınmaz gelirine rağmen borç batağına saplanan belediye, vatandaşlara ücretsiz yemek veren aşevini kapatıp yerine ücretli yemek satan Kent Lokantası açmıştı.

CHP’li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınırken, akıllara Sinem Dedetaş yönetiminin mali skandalları geldi.

Üsküdar Belediyesi’nde 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi Dedetaş yönetiminde yaşanmıştı. Zira Hilmi Türkmen zamanında 800 milyon liralık taşınmaz geliri bırakıldığı halde Dedetaş borç batağına saplanmış ve belediyeye haciz gelmişti.

 

Üsküdar Belediyesi yönetimi de 42 yıl sonra ilk kez borçlanma yetkisi istemesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca personel maaşlarının ödenmesi için bankadan kredi çekme yetkisi istenmişti. O dönemde açıklama yapan eski başkan Hilmi Türkmen, “Ortada tek bir eser yok. Kasa boş. Emekçinin maaşı düzgün ödenemiyor. Kaynaklar satılmış. Personel maaşlarını ödeyebilmek için bankadan kredi çekme yetkisi isteniyor. İşte bu tablo açık ve net bir iflas belgesidir” demişti.

 

Öte yandan Dedetaş, iki kuruş para kazanmak için vatandaşların ceplerine göz dikmişti.

AK Partili Hilmi Türkmen döneminde açılan ve ihtiyaç sahiplerine her gün ücretsiz 2 öğün yemek veren Selimiye Aşevini kapatan Sinem Dedetaş, yerine Kent Lokantası açmıştı.
Eskiden ücretsiz yemek verilen noktadan parayla yemek satılmaya başlanmıştı. CHP’liler bunu iş yapmış gibi kutlamış, vatandaşlar tepkilerini dile getirmişti.
Belediye borç içinde kıvranırken, Sinem Dedetaş noel pazarları kurmuş, twerk kursları açmıştı. Belediye emekçileri ise maaşları yatmadığı gerekçesiyle eylem yapmışlardı.

Blondepate

CHP de erkeği kadını hepsi aynı zihniyette.. İnşallah bunun da otel odası fotoları çıkmaz.....

YILMAZ DURMUŞ

Üsküdar muhafazakar yapısıyla, CHP'nin burada kazanması hayaldi, nasıl ki Bakırköy'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ve benzer ilçelerde Ak Parti'nin kazanamayacağı gibi, ancak sağcı geçinen başta Saadet Partisi olmak üzere bazı partilerin RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A kaybettirmek için CHP'den yana tavır alması ve hükümetin özellikle EMEKLİLER üzerinde psikolojik baskısı nedeniyle küskün emeklilerin sandığa gitmemesi nedeniyle Üsküdar gibi bir yerde CHP kazandı, kazandı da ne oldu, Üsküdar ve Üsküdarlılar iyi güne mi kaldılar. Pozitif bütçeli belediye ilk defa sıfırı tükettiği için bankalardan kredi çekmek için yetki isteme durumuna geldi. Peki paralar nerelere gitti, tabiiki çar çur edildi, CHP'ye el atmak için kurulan ekosistemin bir parçası olarak acemice yönetim sonucu diğer CHP'li belediyelerde olduğu gibi rüşvet irtikap suçlarının işlendiği bir yer haline geldi. İnşallah Üsküdarlı vatandaşların aklı başına gelir de şu hırsız beceriksiz kifayetsiz CHP'ye bir daha oy vermezler.
