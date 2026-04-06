  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak Bursa Büyükşehir Belediye’den skandal olay! Makam odasında rüşvet pazarlığı MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu Orta Doğu’da sular ısınıyor: İsfahan üzerinde ABD’ye ait Reaper SİHA’sı düşürüldü
Gündem CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü
Gündem

CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li Aykut'un yalanı başsavcılıktan döndü

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu CHP’li Aykut Erdoğdu'nun sabah saatlerinde mahkemede ortaya attığı tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği iddiaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Erdoğdu’nun yalanları ve Başsavcılığın açıklamaları şöyle…

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Aykut bu sabah saatlerinde tutuklu isimlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından mahkeme heyetine seslenerek “Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, etrafımız pislik içinde. Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim" dedi. Erdoğdu'nun bu sözleri fondaş basın tarafından kısa sürede gündem yapıldı.

BAŞSAVCILIIK YALANLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğdu'nun iddialarına uzun bir açıklama ile cevap verdi.

Erdoğdu'nun ifadeleri yalanlanan açıklamada şöyle denildi: Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının 06/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak; Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda; tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.”

DÜZENLİ TEMİZLENİP KUMANYA VERİLİYOR

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Duruşma salonlarının bulunduğu binada, 1208 metrekare alanda, 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 İnfaz Koruma Memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası Jandarma personeli görev yapmaktadır. Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca tutukluların akşam öğünü kampüs genel yemekhanesinden sıcak yemek ile veriliyor. Birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...
Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

Gündem

Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği
Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği

Siyaset

Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği

‘Önce memleket’ diyerek CHP’den istifa eden kadın kolları başkanı AK Parti'ye katıldı
‘Önce memleket’ diyerek CHP’den istifa eden kadın kolları başkanı AK Parti'ye katıldı

Gündem

‘Önce memleket’ diyerek CHP’den istifa eden kadın kolları başkanı AK Parti'ye katıldı

AYM CHP’nin itirazını reddetti: Nüfusu 2 binden az belediyeler köye dönüşecek!
AYM CHP’nin itirazını reddetti: Nüfusu 2 binden az belediyeler köye dönüşecek!

Gündem

AYM CHP’nin itirazını reddetti: Nüfusu 2 binden az belediyeler köye dönüşecek!

Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı
Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı

Gündem

Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı

Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!
Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

Gündem

Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar?
AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar?

Gündem

AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Bu adam ve avaneleri vede dışardan akıl verip iftira taktikleri ile yol gösterenler aynı karakterde, hırsızlık,irtikap bunlar için suç değil, devlet bunların Özel mülkiyeti istedikleri gibi tasarruf hakları saklı

Hayro

Aykut bey deniz manzaralı kahvaltılara ne zaman kavuşacaksınız! İş ters giderse sizin o kavuşmanız çok zor ! Aç llah kurtarsın!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23