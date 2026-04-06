CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Aykut bu sabah saatlerinde tutuklu isimlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından mahkeme heyetine seslenerek “Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, etrafımız pislik içinde. Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim" dedi. Erdoğdu'nun bu sözleri fondaş basın tarafından kısa sürede gündem yapıldı.

BAŞSAVCILIIK YALANLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğdu'nun iddialarına uzun bir açıklama ile cevap verdi.

Erdoğdu'nun ifadeleri yalanlanan açıklamada şöyle denildi: Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının 06/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak; Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda; tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.”

DÜZENLİ TEMİZLENİP KUMANYA VERİLİYOR

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Duruşma salonlarının bulunduğu binada, 1208 metrekare alanda, 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 İnfaz Koruma Memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası Jandarma personeli görev yapmaktadır. Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca tutukluların akşam öğünü kampüs genel yemekhanesinden sıcak yemek ile veriliyor. Birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”