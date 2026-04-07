Aman dikkat! Siyonist Algida marketlerde Oando markasıyla görünmeye başladı!

İsrail'e doğrudan destek veren firmalardan olduğunu için boykot listesinde yer alan Algida, Türkiye'deki marketlerde Oando markasıyla görünmeye başladı.

Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle uzun süredir Türkiye’de boykot listelerinin başında yer alan dondurma firması Algida, yaz sezonu öncesi boykottan kaçmak için oldukça dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

Kırmızı-beyaz Algida dolaplarının yerini, sessiz sedasız Oando logolu dolaplar almaya başladı.

Oando, Algida’nın ana kuruluşu olan Unilever bünyesinde yer alan alt markalardan biri olarak biliniyor.

Özellikle boykotun etkisini kırmak ve satış grafiklerini korumak amacıyla yapılan bu hile, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Tüketiciler, içerik ve ürün kalitesi aynı kalmasına rağmen sadece isim değişikliğiyle markanın algı yönetimi yapmaya çalıştığına dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma satışlarının zirve yapacağı döneme girilirken, markanın bu hamlesi "boykottan kaçış planı" olarak değerlendirilyor.

Birçok yerel ve ulusal market zincirinde eski dolapların yenilendiği veya doğrudan Oando ismiyle yeni ünitelerin kurulduğu belirtiliyor.

