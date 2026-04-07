Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan gençlere büyük destek! 15 branşta hizmet veren spor okulları...

Pekyatırmacı, bir çocuğun ilk adımının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatarak, spora attığı ilk adımın da o kadar değerli olduğunu dile getirdi. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan ve geleceğe hazırlayan en güçlü araçlardan biri olduğuna inandıklarını belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti: "Bu yüzden sadece tesisler inşa etmiyoruz. Sadece sahalar, salonlar yapmıyoruz. Biz aslında hayaller inşa ediyoruz. Bugün burada ödül alan sporcularımıza baktığımızda yılların emeğini görüyoruz. Sabahın erken saatlerinde yapılan antrenmanları, vazgeçilmeyen hayalleri, dökülen teri ve gösterilen sabrı görüyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu başarı sadece sporcularımızın gayretiyle elde edilen başarı değil. Bu başarı onlara inanan antrenörlerimizin, onlara yol gösteren yöneticilerimizin ve en önemlisi her zaman yanlarında olan ailelerinin başarısı. Burada özellikle ifade etmek istiyorum. Evlatlarını bize emanet eden, onların hayallerine kendi hayalleri gibi sarılan, kendi zamanından, konforundan, hatta bazen uykusundan fedakarlık eden kıymetli anne babalarımız, sizler bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Bir annenin duası, bir babanın desteği olmadan bu başarılarının mümkün olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi ki varsınız."