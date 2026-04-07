Aman dikkat! Bunu yaptırmazsanız aracınız bağlanabilir

PRİMLER NE KADAR OLDU? Trafik sigortası primlerine yüzde 2,7 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 41 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 7 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında. Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 512 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu. İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 50 bin 982 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 497 lira oldu.