2 SUV Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!
Japon otomobil devi Suzuki'nin Türkiye'de popüler olan 2 SUV modelini satışa sundu.
Suzuki, kompakt SUV modelleri Vitara ve S-Cross için hazırladığı Black Edition adlı özel versiyonları Türkiye’de satışa sundu.
1.4 litrelik hafif hibrit motorlarla donatılan bu yeni versiyonlar, özel donanımları ile dikkat çekiyor.
Black Edition, dış tasarımındaki güçlü siyah dokunuşlarla çok daha dikkat çekici bir duruş sergiliyor.
Yeniden kullanıcılarla buluşan sunroof donanımı, Vitara ve S-Cross'un dış tasarımındaki karizmatik görünümü gökyüzünün özgürlüğüyle birleştiriyor.
İç mekanda orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar kabine premium bir hava katarken Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle birleştiriyor.
Modellerin kaputu altında 1.4 litre BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu sunuluyor
4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle sağlanıyor. 4 silindirli motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.
İŞTE 2 MODELİN TÜRKİYE FİYATLARI
Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) 2.385.000 TL
Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) 2.629.000 TL
Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition 2.580.000 TL
