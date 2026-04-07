Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
2 SUV Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2 SUV Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Japon otomobil devi Suzuki'nin Türkiye'de popüler olan 2 SUV modelini satışa sundu.

#1
Suzuki, kompakt SUV modelleri Vitara ve S-Cross için hazırladığı Black Edition adlı özel versiyonları Türkiye’de satışa sundu.

#2
1.4 litrelik hafif hibrit motorlarla donatılan bu yeni versiyonlar, özel donanımları ile dikkat çekiyor.

#3
Black Edition, dış tasarımındaki güçlü siyah dokunuşlarla çok daha dikkat çekici bir duruş sergiliyor.

#4
Yeniden kullanıcılarla buluşan sunroof donanımı, Vitara ve S-Cross'un dış tasarımındaki karizmatik görünümü gökyüzünün özgürlüğüyle birleştiriyor.

#5
İç mekanda orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar kabine premium bir hava katarken Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle birleştiriyor.

#6
Modellerin kaputu altında 1.4 litre BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu sunuluyor

#7
4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle sağlanıyor. 4 silindirli motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.

#8
#9
İŞTE 2 MODELİN TÜRKİYE FİYATLARI

#10
Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) 2.385.000 TL

#11
Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) 2.629.000 TL

#12
Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition 2.580.000 TL/ kaynak: haber7

