CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütülen bir sistemle, yapı ruhsatı süreçlerinin resmi prosedürler dışında yönlendirildiği iddia edildi. Açık kaynaklara da yansıyan bulgulara göre, şirket yöneticisinin belediye içerisinde yetkisi olmadığı halde aktif rol aldığı ve bazı organizasyonlarda "başkan yardımcısı" olarak tanıtıldığı belirlendi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, ruhsat başvurularının değerlendirilmesi sürecinde Excel tabloları üzerinden kurulan bir iletişim ağı kullanıldı. Bu tabloda yer alan renk kodlarına göre işlemlerin ilerletildiği öne sürüldü. "Mavi" renk anlaşma sağlanan dosyaları, "kırmızı" işlem yapılmayacak başvuruları, "yeşil" henüz görüşülmeyen dosyaları, "turuncu" ise karar aşamasındaki başvuruları ifade etti.

İddialara göre, yapı ruhsatı verilmesinden sorumlu belediye birimleri yerine, Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle görüşmeler gerçekleştirildi ve süreçler talep edilen ödemelere göre şekillendirildi. Yetkili olmayan kişilerin ruhsat sürecine müdahil olduğu ve bazı başvuruların bu şekilde yönlendirildiği belirtildi.

Benzer uygulamaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) sürecinde de yürütüldüğü öne sürüldü. Teknik ekiplerin tespit ettiği eksikliklerin, yapılan toplantılarda değerlendirilerek müteahhitlerden talep edilecek menfaat karşılığında çözüme bağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 19, Yalova'da 1 olmak üzere toplam 30 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Savcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.