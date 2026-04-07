Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok
Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

nlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevkedildiği öğrenildi.

 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

Halit

Bu ünsüzler neden hep gâvur oluyor acaba

Mehmet

Herkes kanun önünde eşittir. Bir suçları varsa, ünlü olsun, ünsüz olsun fark etmez.
