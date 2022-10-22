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Gündem Soylu 'Kökünü kurutana kadar devam' diyerek dev operasyonu duyurdu
Gündem

Soylu 'Kökünü kurutana kadar devam' diyerek dev operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 milyon 400 bin kök kenevir ile 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 14:07:00 - 2022-10-22 14:08:02
Soylu 'Kökünü kurutana kadar devam' diyerek dev operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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