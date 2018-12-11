Soylu: Emniyet müdürü hastaneye kaldırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de Emniyet Müdürü'nün vurulduğu olaya ilişkin, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.11 Aralık 2018 Salı 15:28
Rize Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri geldi. Olay sonrası binadan çıkarılan 4 yaralının ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı görüldü.
Soylu'dan ilk açıklama
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecleler. Bakan yardımcımız ve emniyet müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" diye konuştu.
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