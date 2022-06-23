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Gündem Soylu duyurdu! Marmaris'i yakan kişi tespit edildi
Gündem

Soylu duyurdu! Marmaris'i yakan kişi tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris yangınıyla ilgili ellerinde bir isim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:36:00 -
Soylu duyurdu! Marmaris'i yakan kişi tespit edildi

Marmaris'teki orman yangınına müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Orman yangınının başlangıç noktasını bu sabah itibarı ile bir kez daha tetkik ettik. Bir koy. Bizim bir tespitimiz var. Emniyet istihbaratımızın ve jandarmanın çalışmaları oldu.

Başından beri bu tespitimiz söz konusu. O yüzden temkinli davranıyoruz. Bu tespit çerçevesinde bir açıklamayı yakın zamanda yapacağız.

Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Bir kişimiz var yani. Arkadaşlarımızın çalışmalarını bitirmesini bekliyoruz."

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Yorumlar

Ayhan

Bu orman yakanlarla cinsel taciz ve teröristler için acilen idam cezası çıkarılsın.

Doğruya Doğru

Zaten tüm deniz kenarları CHP li Belediyeler ve Candaşları tarafından talan edilmişti sahillerde neden hep chp liler oy alıyor
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