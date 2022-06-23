Soylu duyurdu! Marmaris'i yakan kişi tespit edildi

Marmaris'teki orman yangınına müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Orman yangınının başlangıç noktasını bu sabah itibarı ile bir kez daha tetkik ettik. Bir koy. Bizim bir tespitimiz var. Emniyet istihbaratımızın ve jandarmanın çalışmaları oldu.

Başından beri bu tespitimiz söz konusu. O yüzden temkinli davranıyoruz. Bu tespit çerçevesinde bir açıklamayı yakın zamanda yapacağız.

Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Bir kişimiz var yani. Arkadaşlarımızın çalışmalarını bitirmesini bekliyoruz."