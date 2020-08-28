Soylu duyurdu! Kars Kağızman’da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Koronavirüs salgını ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütlerine karşı mücadelede hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Giresun’da çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen "Yıldırım 3 Operasyonu" ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"Giresun'dayız diye..."

Operasyonda 1'i Turuncu, 2'si Gri listede olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran bakan Soylu, paylaşımını “Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz” sözleriyle tamamladı.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 500 bin Türk Lirası ödül ile arananterör örgütünün sözde bölge sorumlusu Hogir kod adlı terörist Muhammet Taşçı olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Amed Sorhin kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edilmiştir.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"