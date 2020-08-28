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Gündem Soylu duyurdu! Kars Kağızman’da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Soylu duyurdu! Kars Kağızman’da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Giresun’da sel bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kars Kağızman’da düzenlenen operasyonda 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Soylu paylaşımında “Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:03:00 -
Soylu duyurdu! Kars Kağızman’da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Koronavirüs salgını ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütlerine karşı mücadelede hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Giresun’da çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen "Yıldırım 3 Operasyonu" ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"Giresun'dayız diye..."

Operasyonda 1'i Turuncu, 2'si Gri listede olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran bakan Soylu, paylaşımını “Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz” sözleriyle tamamladı.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 500 bin Türk Lirası ödül ile arananterör örgütünün sözde bölge sorumlusu Hogir kod adlı terörist Muhammet Taşçı olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars  Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod  adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU kategoride  yer alan Amed Sorhin  kod adlı  Benazir Yılmaz ve  500 bin TL’ye kadar ödülle  GRİ kategoride yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edilmiştir.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan  kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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