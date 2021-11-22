Soylu duyurdu! Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU” başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

2014 yılından beri teslim olan terörist sayısı...

Bakan Soylu, 2014 yılından beri teslim olan teröristlerin sayısını açıkladı:

Terör eylemleri sayısı 2.817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur.

Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçemadur’dan Sehi Ormanlarına, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş.