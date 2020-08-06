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Aktüel

Soylu: "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım."

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:52:32 -
Soylu: "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım."
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Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

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