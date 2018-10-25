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Soylu: CHP milletvekili Çelebi ihanet içerisinde...

CHP Milletvekili eski Ergenekon sanığı Çelebi, Meclis kürsüsünden TSK ve jandarmayla ilgili ağır ithamlarda bulununca İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından fena patladı...

25 Ekim 2018 Perşembe 11:47
Soylu: CHP milletvekili Çelebi ihanet içerisinde...

ERGENEKON davasında uzun yıllar cezaevinde kalan eski Teğmen CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis kürsüsünden jandarma hakkında ağır ve delilsiz suçlamalarda bulununca İçişleri Bakanı Süleyman Soyla sosyal medya hesabından çok ağır bir cevap verdi. Çelebi'yi "ihanet içinde" olmakla suçlayan Bakan Soylu, Çelebi'nin FETÖ'cüler gibi hareket ettiğini söyledi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DESTEKSİZ ATIŞ... CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılması" önergesi hakkında yaptığı konuşmada TSK'nın içinde tarikatların cirit attığını iddia edip, "Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor" iddiasında bulundu. 

ÇELEBİ İHANET İÇERİSİNDEDİR... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li vekilin bu suçlamalarına kişisel Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Soylu, "Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" dedi.

ÇELEBİ NE DEMİŞTİ?..Mehmet Ali Çelebi, Meclis kürsüsünde, “Kendinize yakın bulduğunuz tarikatlar orduda cirit atmaya başlıyor. Sonra da cuma namazını hangi cemaatin imamı kıldıracak diye Harbiye'de kavgalar çıkıyor" iddiasında bulundu. Konuşmasında Jandarma’yla ilgili iddialarda da bulunan Çelebi, “Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor. Jandarma karargahında mescide gitmeyen astsubayların çeşitli bahanelerle sürgün tayinler yaşadığını biliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:47
  1. İzmir
  2. CHP
  3. TSK
  4. Süleyman Soylu
  5. Ergenekon
  6. Jandarma
  7. İçişleri Bakanı
  8. Mehmet ali Çelebi

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