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Gündem Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar
Gündem

Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Mehmet Ağar'a yaptığı çağrının ardından Ağar Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kuruluna istifa dilekçesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:28:00 -
Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a çağrıda bulunan ve Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrılmasını isteyen Bakan Soylu'ya Ağar'dan yanıt geldi.

"Bugüne kadar bekletmişlerdi"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü'nün sorularını telefonda yanıtladı. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar, şunları söyledi:"Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok."

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