Soylu az önce canlı yayında açıkladı! En son oy oranımız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, "Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. AK Parti’nin alacağı oy açık.

Birinci turda Allah’ın izniyle alıyoruz. 50’nin üzerinde 1, 1.5 puanla alıyoruz. Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı." dedi.