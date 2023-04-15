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Gündem Soylu az önce canlı yayında açıkladı! En son oy oranımız
Gündem

Soylu az önce canlı yayında açıkladı! En son oy oranımız

Yeniakit Publisher
2023-04-15 13:10:00 - 2023-04-15 13:11:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Oy oranımız yüzde 50'nin bir, bir buçuk puan üzerinde." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, "Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. AK Parti’nin alacağı oy açık.

Birinci turda Allah’ın izniyle alıyoruz. 50’nin üzerinde 1, 1.5 puanla alıyoruz. Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı." dedi.

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