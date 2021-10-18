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Gündem Soylu, Ahpanos Vadisi'ndeki JÖH’leri ziyaret etti
Gündem

Soylu, Ahpanos Vadisi'ndeki JÖH’leri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güvenlik toplantısına katılmak için gittiği Tunceli’de önce Ahpanos Vadisi girişini tutan Jandar Özel Harekat (JÖH) timlerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:55:00 -
Soylu, Ahpanos Vadisi'ndeki JÖH’leri ziyaret etti

2 bin 160 rakımlı Seydihüseyin Tepesi'nde, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'dan bilgi alan Soylu'ya, JÖH timlerinin kullandığı silah ve teçhizatlar tanıtıldı. Askerlerle tek tek sohbet eden Soylu, fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Soylu daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen ve terör, uyuşturucu, deprem, göç, asayiş ile salgın konularının ele alındığı toplantıya başkanlık etti. Toplantı sonrası ise İl Özel İdaresi bünyesine kazandırılan 14 araç için düzenlen “İş Makinaları Teslim Törenine” katıldı. Soylu “Tunceli’ye 1 kilometre, 100 kilometre ve 1000 kilometre yol yapmak, içme suyu getirmek onurumuzdur. Tunceli’de şu anda 3 milyar 699 milyon devam eden yatırım var. Bugün, 14 milyon değerinde 14 araçla daha çok yol ve hizmet yapılacak. Hayırlı olsun” dedi. Daha sonra dua eşliğinde işçilere araçların anahtarları teslim edildi.

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