Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile çalışmışlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DAEŞ'ten temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar" dedi.23 Ekim 2018 Salı 15:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar" dedi.
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