Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile çalışmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar" dedi.

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