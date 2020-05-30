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Gündem

Soylu açıkladı! O provokatörler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk'taki kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:13:00 -
Soylu açıkladı! O provokatörler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran şahıs ile Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün yakalandığını duyurdu.

Soylu'nun Twitter'dan yazdığı mesaj şöyle:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

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