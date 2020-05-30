Soylu açıkladı! O provokatörler yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk'taki kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran şahıs ile Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün yakalandığını duyurdu.
Soylu'nun Twitter'dan yazdığı mesaj şöyle:
"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."