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Soylu açıkladı: Bu yıl 347 terör saldırısı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini açıkladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:21
Soylu açıkladı: Bu yıl 347 terör saldırısı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayda yaptığı açıklamada, terör örgütlerine katılımın en düşük seviyede olduğunu belirterek, 'Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock’tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347' dedi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:21
  1. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • Ahmet Ahmet 14 dk önce
    Terör hiç bir zaman bitmez ve sonu gelmez ülkemizi almak için her şeyi yaparlar

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