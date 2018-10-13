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Soylu 8 şehit verdiğimiz bölgede inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcınıninfilak etmesi sonucu 8 askerimizin şehit düştüğü bölgeye gitti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:00
Soylu 8 şehit verdiğimiz bölgede inceleme yaptı

Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından helikopterle Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalına geçen Bakan Soylu, 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit edildiği yerde incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Diyarbakır'a geçti.

Bakan Soylu'ya, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:00
  1. Batman
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. süleyman soylu
  5. 8 asker şehit

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