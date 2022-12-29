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Siyaset Söyleyen isim şaşırttı! 6'lı masa gelirse FETÖ geri döner
Siyaset

Söyleyen isim şaşırttı! 6'lı masa gelirse FETÖ geri döner

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında "AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner" diye konuşarak izleyenleri şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 13:55:00 -
Söyleyen isim şaşırttı! 6'lı masa gelirse FETÖ geri döner

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyen Ümit Özdağ, bu sefer 6'lı masa hakkında FETÖ iddiasında bulundu.

"FETÖ GERİ DÖNER"

İYİ Parti'nin FETÖ'ye karşı ılımlı davrandığını öne süren Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ayrılık nedenini buna bağladı.

Ümit Özdağ, 6'lı masanın iktidara gelmesiyle birlikte FETÖ'nün tekrardan Türkiye'de yapılanmaya geçeceğini iddia etti.

Ümit Özdağ, "AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Benim İYİ Parti’den ayrılma nedenim FETÖ’ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA’nın yaklaşımı ne, Davutoğlu’nu yaklaşımı ne..." diye konuştu.

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Yorumlar

fetö

geri dönmeden önce at izi it izine karışır ülke irak ve suriye den çok daha beter duruma döner. .

Az söylemişsin..

Ümit Özdağ FETÖ ye karşı ılımlı davranıyor demiş . Esasında varlıkları CİA/FETÖ nün destek ve talimatlarına bağlı bulunuyor.
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