Söyleyen isim şaşırttı! 6'lı masa gelirse FETÖ geri döner
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında "AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner" diye konuşarak izleyenleri şaşırttı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyen Ümit Özdağ, bu sefer 6'lı masa hakkında FETÖ iddiasında bulundu.
"FETÖ GERİ DÖNER"
İYİ Parti'nin FETÖ'ye karşı ılımlı davrandığını öne süren Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ayrılık nedenini buna bağladı.
Ümit Özdağ, 6'lı masanın iktidara gelmesiyle birlikte FETÖ'nün tekrardan Türkiye'de yapılanmaya geçeceğini iddia etti.
Ümit Özdağ, "AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Benim İYİ Parti’den ayrılma nedenim FETÖ’ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA’nın yaklaşımı ne, Davutoğlu’nu yaklaşımı ne..." diye konuştu.