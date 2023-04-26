Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor sorular sordu.

İşte o yazı:

Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da..

Kemal Kılıçdaroğlu da.. Meral Akşener de..

Hepsi eğlencelik..

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İnsan ya gazetecilere dava açmaz..

İcra takibi yapıp, bir televizyona icra memuru yollatmaz..

Ya da, bunun üzerinden daha 5-10 yıl geçmemiş iken, tam tersi açıklamalar yapmaz..

Ekrem İmamoğlu değil miydi, Akit TV ve Akit gazetesine suç duyuruları yapıp, yetinmeyip tazminat davaları açan?

Ve o davalardan bir tanesini kazadığında, hemen icra dairesine koşup, televizyona icra memuru yollayan?

Şimdi diyor ki Ekrem Bey:

“Gazetecilerin sıklıkla hapse atıldığı bir ortamın varlığı, iktidara muhalif bir vatandaş varsa düşüncelerini paylaşmaktan korkar hale geldi.”

Daha iktidara bile gelmeden, gazetecileri dava bombardımanına tutan siz değil misiniz, Ekrem Bey?..

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