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Gündem Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?
Gündem

Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Yeniakit Publisher
2023-04-26 11:19:00 -
Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor sorular sordu.

İşte o yazı:

Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da..

Kemal Kılıçdaroğlu da.. Meral Akşener de..

Hepsi eğlencelik..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan ya gazetecilere dava açmaz..

İcra takibi yapıp, bir televizyona icra memuru yollatmaz..

Ya da, bunun üzerinden daha 5-10 yıl geçmemiş iken, tam tersi açıklamalar yapmaz..

Ekrem İmamoğlu değil miydi, Akit TV ve Akit gazetesine suç duyuruları yapıp, yetinmeyip tazminat davaları açan?

Ve o davalardan bir tanesini kazadığında, hemen icra dairesine koşup, televizyona icra memuru yollayan?

Şimdi diyor ki Ekrem Bey:

“Gazetecilerin sıklıkla hapse atıldığı bir ortamın varlığı, iktidara muhalif bir vatandaş varsa düşüncelerini paylaşmaktan korkar hale geldi.”

Daha iktidara bile gelmeden, gazetecileri dava bombardımanına tutan siz değil misiniz, Ekrem Bey?..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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