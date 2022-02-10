Söylemezler kimdir? Söylemezler çetesi kim? Söylemez Kardeşlerin ismi nedir?

Söylemez Kardeşlerin ismi nedir? Söylemez Kardeşler, Muş’un ileri gelen ailelerinden. Söylemez Kardeşlerden ilki Mehmet Emir Söylemez, ailenin en büyüğü. İkincisi ise Mehmet Sena Söylemez. Mehmet Sena Söylemez, Söylemez Kardeşler çetesinin lideri olarak biliniyor. GATA mezunu. Tabip üsteğmenken re’sen emekliye sevk edildiği biliniyor. Mehmet Sena Söylemez, pek çok defa bölücü terler örgütü PKK ile ismi geçtiği için yargılandı. Söylemez kardelerden bir diğeri ise Mehmet Faysal Söylemez. Mehmet Faysal Söylemez ise malulen emekli hava astsubayı. Söylemez kardeşlerden bir diğeri ise Mustafa Söylemez. Mustafa Söylemez, komiser rütbesindeyken müstafi sayılarak meslekten çıkarıldı. Mehmet Zait Söylemez, Muş’ta avukatlık yaptığı biliniyor. Söylemezler çetesinin sonuncusun ismi ise Mehmet Sıddık Bakır, komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edildi. Vikipedi'de yer alan bilgilere göre işte Söylemez Kardeşler çetesi hakkındaki detaylar.

Söylemez Çetesi kimdir?

Söylemez Çetesi , Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve cinayete karışan Faysal Söylemez ve beş erkek kardeşinin liderliğinde organize bir suç örgütüydü. Faaliyetleri ilk olarak 1996 yılında 25 üyenin tutuklanmasıyla ortaya çıktı. Çete, polis ve askeri görevlilere hizmet vermeyi içeriyordu. Çete Haziran 1996'da açığa çıktı ve çete üyeleri çok miktarda patlayıcı ve roketatarla birlikte bulundu.

Çetenin başını helikopter polisi Faysal Söylemez'in oluşturduğu çeteye dahil olan üst düzey yetkililer arasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıile İstanbul Emniyeti eski başkanı da yer alıyor. Hükümet raporlarına göre, Söylemez Çetesi'nde silah, patlayıcı, 186.500 DM ve 155.200.000 TL vardı.

Söylemez Kardeşler çetesi, Haziran 1996'da Bucak aşiretinin Urfa'nın Siverek'teki karargahına baskın düzenleme planları ile yakalandı. Bucak aşiretinin başı, Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasından tek sağ kurtulan dönemi Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili Sedat Bucak'tı. Bucaklar ile Söylemez çetesi arasındaki kan davasının Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığının kontrolüne dayandığı iddia ediliyor. 1997/8'de Faysal Söylemez'in da aralarında bulunduğu birkaç çete üyesi 18-30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çetenin önde gelen iki üyesi 2010 yılında Interpol'ün de yardımıyla Azerbaycan'da tutuklandı.