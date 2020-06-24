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Söyle Ali Aktaş, Saadet Partililer de bilsin: "Eşcinsellerden yana mısın, Kur'an'dan yana mısın?"

Saadet Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ali Aktaş, eşcinsel sapkınlara arka çıkan baroları sahiplendi. Aktaş, skandalına Kur'an-ı Kerim ayetlerini de alet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:17:00 -
Söyle Ali Aktaş, Saadet Partililer de bilsin: "Eşcinsellerden yana mısın, Kur'an'dan yana mısın?"

Eşcinsel sapkınlara destek vermek için basın açıklaması yapan Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üzerinden İslam’a nefret kusmuştu.

Saadet Partili Aktaş'dan rezil çıkış

Ankara Baro Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili sözlerine itiraz eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu hedef alan Saadet Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş, eşcinsel sapkınlara arka çıkan baroları sahiplendi. 

Paylaşımlarında siyasi iktidarı da eleştiren Aktaş, bununla da yetinmeyip Kur'an- Kerim ayetlerini rezilliğine alet etti.

"Eşcinsellerden yana mısın, Kuran'dan yana mısın?"

Kur'an-ı Kerim ayetlerini nefret söylemi olarak ilan eden Baro başkanı ve ona destek veren diğer baro başkanları ile Ali Aktaş'ın bu muhabbetinin nereden kaynaklandığı ise merak konusu oldu.

Rezilliğe tepki gösteren vatandaşlar "Söyle Ali Aktaş, Saadet partililer de bilsinler: "Eşcinsellerden yana mısın, Kuran'dan yana mısın?" şeklinde tepki gösterdi.

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Yorumlar

Muzaffer

Bu haber mi şimdi, ne dediğini yaptığını da yorum haberinizin kıyısına iki cümleyle yazsaydınızda bizde öğrenseydik ne rezillik etmiş. Ayrıca baroların savunulacak hiç bir yanı yok tekelleşmiş bi örgütten başka bişey değiller.
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erdal

onu bunu bilemeyiz ama saadet chp den ve onun islama düşmanlığından yana, siyasi kin, nefret, rövanştan yana.
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