Söyle Ali Aktaş, Saadet Partililer de bilsin: "Eşcinsellerden yana mısın, Kur'an'dan yana mısın?"

Eşcinsel sapkınlara destek vermek için basın açıklaması yapan Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üzerinden İslam’a nefret kusmuştu.

Saadet Partili Aktaş'dan rezil çıkış

Ankara Baro Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili sözlerine itiraz eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu hedef alan Saadet Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş, eşcinsel sapkınlara arka çıkan baroları sahiplendi.

Paylaşımlarında siyasi iktidarı da eleştiren Aktaş, bununla da yetinmeyip Kur'an- Kerim ayetlerini rezilliğine alet etti.

"Eşcinsellerden yana mısın, Kuran'dan yana mısın?"

Kur'an-ı Kerim ayetlerini nefret söylemi olarak ilan eden Baro başkanı ve ona destek veren diğer baro başkanları ile Ali Aktaş'ın bu muhabbetinin nereden kaynaklandığı ise merak konusu oldu.

Rezilliğe tepki gösteren vatandaşlar "Söyle Ali Aktaş, Saadet partililer de bilsinler: "Eşcinsellerden yana mısın, Kuran'dan yana mısın?" şeklinde tepki gösterdi.