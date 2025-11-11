Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti

  • İSTANBUL
Soykırımcı eylemleri nedeniyle uluslararası yargı baskısı altında olan İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’e fahri doktora unvanı verdi.

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, soykırımcı eylemlerle suçlanan İsrail'de Weizmann Bilim Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

İsrail’de bu akşam düzenlenen törende, Merkel’e “küresel diplomasiye ve uluslararası ortaklıklara eşsiz katkıları, İsrail ile dayanışma ve dostluğu ile antisemitizme karşı kararlı mücadelesi” gerekçesiyle fahri doktora unvanı takdim edildi.

 

"MERKEL'İN İSRAİL İLE BAĞLARI GÜÇLÜ"

Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel’in 2021’deki son İsrail ziyaretinde verdiği destek anısına, enstitüdeki burslardan birine onun adını vermişti.

Merkel, o ziyaretinde “İsrail’in güvenliği, Almanya’nın ulusal çıkarları arasındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Merkel’in, İsrail ziyareti nedeniyle 11 Kasım Salı günü Başbakan Friedrich Merz’in 70. doğum günü kutlamalarına katılmayacağı bildirildi.

