Soykırımcı İsrail'den barış sürecini baltalayan karar: Doğu Kudüs'e bin 300 yeni yasa dışı yerleşim birimi onaylandı

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarını hız kesmeden sürdürüyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde, uluslararası tepkilere rağmen bin 300 yeni konutluk yasa dışı yerleşim birimi inşası için onay çıktı.

GUSH ETZION GENİŞLETİLİYOR: KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Gush Etzion yasa dışı yerleşimini genişletme planını hayata geçiriyor.

İsrail hükümetine bağlı Özel Planlama ve İmar Komitesi, bin 300 yeni konutluk planı oy birliğiyle onayladı.

Netanyahu hükümeti, 2022 sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 48 bin yasa dışı yerleşim birimi kurmak için adımlar attı.

Bu son onay, gasp edilen Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı yerleşimlerin sayısındaki artışı gözler önüne seriyor.

BM: YERLEŞİMLER ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail’in yerleşim politikaları, uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki barış sürecini ciddi şekilde baltaladığını sıkça vurguluyor.

Ancak soykırımcı İsrail yönetimi, bu uyarılara rağmen yerleşim faaliyetlerini hızlandırarak devam ettiriyor.