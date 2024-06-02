Soykırımcı İsrail yalana sarılıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Katil İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik çocuk, kadın, hasta, okul, hastane, cami demeden orantısız saldırılarında 236 gün geride kaldı.

Tüm dünyada İsrail’in bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden sınırsız ve akıl almaz saldırılarına karşı yükselen tepkiyi zayıflatmak ve saldırıların masum ve meşru göstermek adına iftira ve yalanlar bir kesim tarafından yayılmaya çalışılıyor. Batı medyası ise Filistinlilerin maruz kaldığı İsrail zulmünü gerçeklerin çarpıtılması, kelime oyunları ile manipüle edilmesi suretiyle normal ve haklı göstermekte, İsrail’in insanlık dışı eylemlerini örtbas etmeye çalışırken gerçeğin duyurulması gibi gazeteciliğin temel kurallarını çiğnemekte bir beis görmüyor. Topraklarını katil İsrail askerlerinden korumak için canları pahasına savaşan Hamas mücahitlerinin 40 bebeğin başlarını kestiğine dair yalan haberin ABD Başkanı tarafından bile dile getirilmesi bu dezenformasyonun vardığı akıl almaz boyutları gösterirken ülkemizde de batıdan aldıkları ilhamla ülkemizde de benzeri yalanları yaymaya çalışıyorlar.

İşte Siyonist İsrail’e hizmet eden batı medyasının ve işbirlikçilerinin fecaatleri: * İsrail’in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah’ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Sözde yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği cevapta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere ‘uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü’ söyleyen Kohen, “Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor” skandal sözleriyle suçu Filistinlilere attı.

* Sosyal medya uygulaması X’te The New York Sun gazetesinin yazarı Dovid Efune, “İsrailli bir bebeğin Hamas tarafından fırında pişirilerek öldürüldüğünü” iddia etti.

* İsrail saldırılarının başladığı ilk günlerde Siyonist medyası Hamas mücahitlerinin Kfar Aza’da çocukların başlarını kestiği yönünde akıl almaz iddialar ortaya attı. ABD Başkanı Biden görüntüler gördüğü yalanına başvururken Alman Bild gazetesi ve Siyonist uşakları atılan bu iftiraları günlerce sayfalarına taşıyıp, yahudi propagandası yaptı. Ancak bunak Biden’ın “gördüm” dediği görüntüler Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

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* Hint Gazeteci Aditya Raj Kaul, X’ten yaptığı paylaşımında, “İsrail’in güneyinde hamile bir kadın Hamas tarafından alındı, parçalara ayrıldı. Karnını kesti ve fetüsü göbek kordonunu keserek çıkardı. Doğmamış çocuğu annesinin karnından çıkararak ölmesine izin verdiler. Hamas’ın yaptığı insanlık dışı vahşet bu” yalanıyla siyonistlerin katliamlarını meşru göstermeye çalıştı. * İsrail The Jerusalem Post gazetesi de skandal bir iftiraya imza attı. Hamas’ın yayınladığı rehine görüntüleri üzerinden Hamas’ın rehinelere karşı işkence ve tecavüz edecekleri iftirasına yer verdi.

Türk Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, batı basının ve yahudi destekçilerinin iftiralarının siyonizmi her durumda aklama çabası olduğunu söyledi.