İşte Yazar Mehmet Aslan'ın kaleme aldığı 'Soykırıma ateşkes veto edilemez' başlıklı o yazı;

Hani bilir misiniz? Musa aleyhisselam Fıravun tarafından öldürülmek istenmişti çocukken. O doğan bütün çocuklar özellikle erkek çocukları öldürülüyordu. Niye? Çünkü fıravni, siyoni, emperyalist bir çıkar düzeni kurulmuştu. Ya o Musalar büyür de o sisteme çolak sokarsa diye, bugün aynı şekilde siyonist hahamlar çocukları öldürebilirsiniz diye fetva verdiler. Size bu neyi hatırlatıyor? Aynı o Firavn da Musa'nın kavminden olan Musa ve çocukların öldürülmesine fetva vermişlerdi belamlar.

Musa'nın annesi bir hileyle Musa'yı kurtarmıştı. Ama bugün Musa'nın izinden gidiyoruz diyenler aynı sıkıntıyıPazzelilere, hamaslılara çektiriyorlar. Değişen bir şey yok. O günün fıravunu bugünün siyonisi o günün roması bugünün Amerikalısı o günün Yahudi din adamları bugünün siyonizmin din adamları yahudi haham. Biz bunlara karşı bilinçlenip ayıkmazsak vallahi de billahi hem bu dünyamız berbat olacak hem ahiretimiz berbat olacak. Bu, bu sistem bizim dünyamızı çalıyor. Allah'ın verdiği nimetleri çalıyor. Sömürüyorlar. Sömürdükçe semiriyorlar, doymuyorlar. Allah'ın verdiği teknolojiyle yeni icatlar yapıp insanları rahatlatmak yerine savaş makineleri yapıp yeryüzünü Ğazze'yi bugünün musalarına, Isalarına, Muhammedlerine alahim selam dar ediyorlar. Bu sisteme bir dur demek lazım. Bu da bizim tepkilerimizden geçiyor. Bizim her türlü dualarımızdan geçiyor.

Bu siyonist sistem. Öyle sıkıntılı bir sistem ki bu en köktenci, en fundementer, en aşırı din ki aşırı bir örgüt. Bunlar terör devleti terör örgütü. Siyonizm kadarı yok. bakın Gudüs'teki Yahudiler de bunu söylüyor. Siyonizm kadar satanizm kadar böyle insanlar için tehlikeli başka bir terör örgütü yok. Eğer siz bu doğru teşhis ve bu doğru tedavi yapılmazsa böyle günübirlik malayanilerle oyuncaklarla oyalanır gidersiniz. Sistem siyınizm yine devam eder. Maalesef öyle. Şu anda en aşırı dinci devlet en radikal anarşist, terörist devlet siyoniz Israil devleti ve onun kolluk gücü, Evanjalist, Amerika.

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Biz buradan Rabbi haber olarak Rabden haber getirerek hem de bu davanın bir sözcüsü olarak diyoruz ki şu anda en azından onlara Ğazzelilere kalbi dualarımızı yönlendirelim. Mazlumdan yana saf tutalım. Yetmedi. Mazlumdan yana saf tutalım. Yetmedi bakın. Ateşkes diyorlar. Ateşkes veto edilemez. Soykırıma ateşkes veto edilemez. Veto ettiler. Kim? Hani bunlar demokrattı. Allah'la kulları arasına girdiler. Allah'ı bırakın siz yönetin dediler, demokrasi getirdiler. O putu getirdiler. Ama o putu da yediler. Sizi Allah'la ayırdıkları yanınıza cabası aldı. Akıllanın. Ey insanlar şu anda BM de yüz küsür devlet ateşkes olsun diyor. Ama bir devlet kalkıp veto ediyor. Bir şeytan kalkıp vetı ediyor. Bunun neresi demokrasi, demokrasi bile değil. Hak değil, hukuk değil. Demokrasi bile değil, demokrasi bile değil. Yetmedi. Biz diyoruz ki yaşam hakkı en temel insan hakkıdır. Buna karşı dava bile açılamaz. Öyleyse ateşkes, soykırıma karşı duruş vetı edilemez. Bu bir kişinin hayat hakkı değil. Bir toplumun hayat hakkıdır.

Nebi'lerin izinden giden, Hamas bir direniş örgütü. Bizimle başladı. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye yok muydu? Vardı. Neydi? Türkiye'yi kurtaracaktık. Kimden? Ingiliz'den, Fransız'dan şundan bundan. Biz başardık ama onlar hala yüz yıldır devam ediyorlar. Aynı kuvayı milliye. Onlara terörist demek Türk kuvayı milliyesine terörist demekle eştir. Bu kadar zalimane olunamaz. Ve sözde o kuvayı milliyetçiler bu hamasa karşı, ülkelerini savunan ve kuruluş mücadelesi verenlere karşı bu tür iftiralarda bulunuyorlar, hatta sattı kaçtı bilmem ne diye. Bakın şu anda o Ğazzeye düşen bombaların milyonda birini görse insanlar fellik fellik kaçar. Burada kalkıp da utanmadan onları vatanlarını satmakla şununla bununla itham ederler. Biraz insaf, biraz izan biraz akıl mantık. Değilse oyalanırsanız bu hakikatlere kulak vermezseniz, vallahi billahi bu siyonizm, bu evanjalizm, bu korkunç canavar, bu radikal fantemental dinci terör hepimizi yutar. Islam mutedildir. Islam barıştır ama bu terör eşkiya bir örgüt dünyanın anasını ağlatacak. Dünyayı bırak, dünyayı bırak herkesi ağlatacak. Daha önemlisi geleceğimizi yakacak. Ahiretimizi çalacak. Allah ile aramıza girecek.

Akıllı olalım. Şununla bununla uğraşmayalım. Şöyle böyle oyalanmayalım. Günübirlik magazinlerle derma çatma konularla zamanımızı tüketmeyelim. Dolayısıyla diyoruz ki bakın Veto hakkı ateşkes konusunda veya soykırıma karşı bir tutumda bir tutumda ve vakı olamaz. Onun için Türk devleti dahil, Türk devletleri dahil, Arap devletleri dahil bütün o. Mazlumlardan yana gelen o devletlere diyoruz ki güvenlik konseyini beklemeden orada genel kurulda ateşkes kararı çıkaran o devletler birleşmiş milletler şemsiyesi altında barış gücü oluştursunlar. Aslında barış Islam demektir. Barış gücü hak manada Islam gücü demektir. Bu şekilde bence Gazze'nin önüne dayansınlar. Vapurlarıyla, askerleriyle, uçaklarıyla bunu yapsınlar bu haktır soykırıma karşı ateş kese karşı veto hakkı olamaz. Bu bir şeytani bir tuzaktır. Bu vicdansızlıktır. Bu insafsızlıktır. Bu ahlaksızlıktır. Bu imansızlıktır. Ve oraya geçilmesi lazım. Birleşmiş Milletler Islam Gücü Barış Gücü adı altında Ğazzeye bir geçiş açılması lazım. Musa'lar kurtarılması lazım. Isaları katleden bu siyonistlerden bu romanın bugünkü uşaklarından biz bunu kurtarmazsak yazıktır insanlığa. Bugünkü Hristiyan dünya Isanın as ölüsüne inanıyorlar. Isanın diri çocukları burada Ğazzede yeniden yaşıyor. Yeniden öldürülüyor. Ona sahip çıkmadıkları sürece Isa sevgileri yalan. Ne Müslümanız diyenler, ne Hristiyanız diyenler, ne Yahudiyiz diyenler kurtulamaz bu vebalden. Inanın Kudüs'teki bazı Yahudiler daha bilinçli. Sahip çıkıyorlar Ğazzeye, siyonizme karşı.

Ama görüyorsunuz bizim insanımız orada burada oyalanıyor. Ve barış gücü adı altında Türkiye dahil ortak bir şekilde oraya barış gücü çıkartılsın. Gazze'nin önüne, bizim duamız budur. Bizim yakarışımız budur. Bizim elimizden gelen budur. Hatta bakın akıl veriyorum. Garantörlük falan sonraki iş, ortak savunma anlaşması dedim. Şu an da yeni bir şey diyorum Libya'yla olduğu gibi Ğazza'yla deniz yetki alan anlaşması yapılsın. Ğazza'yla, gerekirse Filistin hükümetiyle. Ama Ğazzeyle Anadolu kıtası arasında deniz yetki alanı kıta sahanlık alanı ilan edilsin. Bunu Türkiye yapabilir. Öbürünü toptan yaparlar. Bunu Türkiye yapabilir.

Amerika'nın evanjalist ve siyonist çete, Isa hayatta iken katili olan, musa katili, mesih bekliyorlar. Birinci mesihi Isa'yı katletmeye kalktılar. Ikinci mesihi Muhammed aleyhisselam nesliyle, ümmetiyle hala uğraşıyorlar. Utanmadan arsızlar üçüncü mesih gelecekmiş. Mesih gelse bile ilk düşman bunlar olacak. Yetmedi mi? Allah ayetinde yazıyor. Bir, iki. Bunlar herkesi kandırıyorlar. Dolayısıyla biz burdan duamızı yapıyoruz, kalbi duamızı yapıyoruz. Sonra kavli duamızla bütün devletleri bütün insanlığı bütün sözde Müslümanız diyenleri sözde Isa'dan yana Musa'dan yana Süleyman'dan yanayız diyenleri biz Barışa Islam'a davet ediyoruz ve bir barış gücü oluşturulsun ve özelde de Türk devleti orayla bir deniz yetki anlaşması acilen yapsın, zulme dur desin, ateşkes sağlansın, soykırım sonlandırılsın. Soykırım sonlansın inşallah diyoruz.

Biz karınca misali. Herkes şahit. Rabbim şahit, taşlar şahit. Biz şahitliğimizi yaptık. Öyle mi? Katılmayan, bizi yalnız bırakan, Ğazzelilerı yalnız bırakan, mazlumları Musaları, isa'ları, Muhammedleri Aleyhisselam, yalnız bırakan tarih utansın, insanlık utansın ve bunun dünya ahiret vebali vallahi olacaktır. Billahi olacaktır. Bunun faturası bir bedeli olacaktır. Allah'a emanet olun.