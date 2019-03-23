0553 313 94 23

Soyer: “Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacağız”

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacağını ve Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:28
Soyer: “Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacağız”

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacağını ve Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını söyledi.


Kemeraltı’nın 24 saat yaşayan bir yer olacağını ve kentin turizm aksının önemli bir parçası haline geleceğini anlatan Soyer, “Kemeraltı baştan sona restore edilerek, İzmir’de yetişen ürünler için çarşıda belli alanlar ayrılacak. Kemeraltı çarşısının gece de açık olması sağlanacak ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek. Yürüyüş rotaları belirlenerek, Kemeraltı rehberli turları başlatılacak” dedi. Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını da söyleyen Soyer, Dünya’nın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı’nın İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacağını vurguladı.



“Kemeraltı büyüdükçe İzmir büyüyecek”


Kemeraltı başta olmak üzere İzmir’in tarihsel mirasını ayağa kaldıracaklarını söyleyen Soyer, “İzmir, yüzyıllar boyunca birçok uygarlığın etkileşimiyle şekillenmiş kadim bir şehirdir. 1750’lerde Akdeniz çanağındaki ticaret hacminin yüzde 30’u İzmir limanından yapılmış. Bu oran İstanbul’da yüzde 12’lerde, İskenderiye’de yüzde 8’lerde. Bu durum, kentin merkezinde bulunan Kemeraltı Çarşısı’nı da önemli bir ticaret merkezi haline getirmiş. Binlerce yıldır aralıksız alışverişin yapıldığı Dünya’nın en eski çarşılarından biri olan Kemeraltı, bu yüzden İzmir’in kültürel ve tarihi mirasının izini sürebileceğiniz yegâne alanlardan biri. Dünya’da örneği az bulunur bir yer. Bu yüzden Kemeraltı’nı ayağa kaldıracağız ve Dünya’ya tanıtacağız” dedi. Bu konuda Kemeraltı esnafı ve diğer sivil kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını da vurgulayan Soyer, “İzmir’de oluşturacağımız sistem, tüm Türkiye’ye örnek olacak. Kemeraltı, İzmir’in kalbidir. Kemeraltı büyüdükçe, İzmir büyüyecek. Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksı, İzmir’i yeniden turizm ve cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son bisikletleri almak için tribünden atladılar
    1. Son bisikletleri almak için tribünden..
    2. Mustafa Cengiz: "Aldığımız sancağı..
    3. Kayyım sonrası hizmet patlaması
    4. Antalya’daaltın işlemeli 1400 yıllık..
    5. Tunceli, istihdamdaörnek oldu
    6. Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa..
    7. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor..
    8. Çin’de yolcu otobüsü alev aldı: 26 ölü
    9. Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı..
    10. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    11. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
    12. Sözleşmede özel madde! Ozan Kabak geri..
    13. Başkentte eğlence çağı başladı
    14. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
    15. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
    16. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
    17. Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni..
    18. Başkan Çolakbayrakdar’dan Kentsel..
    19. Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan..
    20. Tunceli’de "Her Ay Bir Konser"..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok