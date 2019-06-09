Soyer, İzmir’in parasını İstanbul’a harcıyor! İmamoğlu için harekete geçti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden önce, işkenceci babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek büyük tepki çeken, buna rağmen adaylıktan alınamayan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tunç Soyer, ilk iş olarak LGBTİ+’lara destek verdi, ardından partisinin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için kolları sıvadı. Desteklediği kişilerle dikkat çeken Soyer, İmamoğlu’nun seçim çalışması için İstanbul’a geldi.

İmamoğlu’nun İzmirli versiyonu... CHP’li Soyer sapkınları ağırladı

“Elimizden geleni yapacağız”

İzmirlilerin vergisini İstanbul’a harcayan Soyer, Cumhuriyet’e konuştu.

“Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geldiniz? Ne gördünüz?” sorusunda, Soyer şu cevabı verdi:

“Her şey çok şeker olacak çünkü ilahi adalet diye bir şey varsa, insanların vicdanı diye bir şey varsa bu yapılanı kimsenin içine sindirmesi, kabullenmesi mümkün değil. Mutlaka hak yerini bulur ve Ekrem Bey gasp edilen, elinden alınan o mazbatayı tekrar alır. Biz buna inandığımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”