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Ekonomi Soyer, belediyeye ait taşınmazları satıyor
Ekonomi

Soyer, belediyeye ait taşınmazları satıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülkiyeti Belediyeye ait olan milyonluk taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:36:00 -
Soyer, belediyeye ait taşınmazları satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların ihalesi 11/11/2021 Perşembe günü Saat 14:00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane- Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2 No’lu Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacak.

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No’lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 300,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 10/11/2021 Çarşamba günü en geç saat 12:00’a kadar Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’ ne başvurmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00’ de Hol-2 binasında 2 No’lu Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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